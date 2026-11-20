У США YouTube досяг принципової домовленості про можливу виплату близько $3 млрд тисячам шкільних округів, які звинувачують платформу в розробці продукту, що сприяє залежності та шкодить психічному здоров’ю учнів. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Bloomberg News.

Умови потенційної угоди

За даними джерел, обізнаних із перебігом справи, угода також передбачає додаткові заходи захисту для підлітків. Для її укладення до домовленості має приєднатися більшість шкільних округів. Остаточне оформлення угоди може тривати кілька місяців.

Будь-яке врегулювання має затвердити суддя федерального окружного суду США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді, штат Каліфорнія, яка веде це провадження. Alphabet, материнська компанія YouTube, не надала Reuters негайного коментаря щодо повідомлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Претензії шкільних округів

Серед позивачів є шкільні округи Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та менших громад. Вони також подали позови проти Meta Platforms, Snap і TikTok. Позивачі стверджують, що рекомендаційні алгоритми, автовідтворення та нескінченне прокручування розробили для утримання молодих користувачів на платформах, а ці функції сприяли депресії, тривожності та розладам харчової поведінки. Компанії заперечують ці твердження.

На відміну від інших платформ, YouTube широко використовують у школах під час навчання. Вересневе опитування Інституту Томаса Б. Фордама серед понад 2 тисяч старшокласників показало, що більш як 30% із них користувалися YouTube протягом навчального дня для розваг, а не для виконання завдань учителів.

Шкільні округи заявляють, що витрачали кошти на контроль за дотриманням заборон на телефони та найм фахівців із психічного здоров’я. Наступний федеральний судовий розгляд у справі, що стосується Тусона в штаті Аризона, запланований на лютий; відповідачами в ньому залишаються Meta, TikTok і Snap.

Читай нас у