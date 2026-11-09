YouTube відновить передачу даних Billboard у 2027 році — TechCrunch

YouTube у 2027 році відновить передавання Billboard даних про музичні прослуховування, які враховують під час формування чартів. Рішення ухвалили після того, як Billboard змінив формулу підрахунку та збільшив вагу безплатних стримів із рекламою, повідомляє TechCrunch.

Нова формула Billboard

За оновленими правилами 1000 стримів за платною підпискою прирівнюватимуть до 1500 прослуховувань із рекламою під час розрахунку одиниць споживання альбомів. Раніше для цього було потрібно 2500 безплатних стримів. Платні прослуховування й надалі матимуть більшу вагу, однак рекламна модель впливатиме на позиції виконавців у чартах суттєвіше.

Суперечка між платформою та Billboard почалася у грудні 2025 року, коли YouTube припинив надавати свої дані. Компанія заявляла, що попередній підхід надто сприяв сервісам за підпискою та недостатньо враховував аудиторію, яка слухає музику безплатно з рекламою.

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Повернення даних платформи

Глобальний керівник музичного напряму YouTube Лайор Коен тоді назвав формулу Billboard застарілою. Він зазначав, що вона не відображає сучасний спосіб споживання музики та не враховує значну активність користувачів без підписки.

Повернення даних YouTube означатиме, що Billboard знову братиме до уваги прослуховування музичних відео, записів живих виступів, лірик-відео та іншого музичного контенту на платформі. Це може вплинути на показники незалежних артистів і виконавців із великою міжнародною аудиторією.

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