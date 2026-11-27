YouTube заблокував кліп 87-річного співака Хайно на нову пісню Erika (Auf der Heide). У композиції використано текст першої строфи маршової пісні Erika часів Третього рейху, повідомляє Der Spiegel.

Пісня Хайно починається рядком «Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika» — так само починається перша строфа маршу 1938 року. Композитором цього маршу був Гермс Ніль, який у 1930-х роках став автором маршових пісень нацистської доби.

Відмінності нової композиції

Інші строфи історичної композиції в новій пісні не використовуються. Мелодія та музичне оформлення також істотно відрізняються від запису 1938 року: реліз Хайно має швидкий техно-біт у стилі танцювального хіта.

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Сам виконавець відкинув порівняння з історичним маршем. Він заявив, що не розуміє, який стосунок «Erika» має до ненависті чи насильства, і назвав нову композицію самостійним твором. Хайно також сказав, що не виконував би історичний марш і відкидає будь-яке звеличення нацизму.

Причина блокування

Менеджер співака Гельмут Вернер заявив агентству dpa, що пісню зареєстрували в GEMA як окремий твір. За його словами, тизер композиції в Instagram за 11 годин набрав мільйон переглядів і понад 100 тисяч поширень.

Відео зникло з YouTube через кілька хвилин після публікації, про що писали кілька медіа. За їхніми даними, платформа пояснила блокування правилами щодо мови ворожнечі. Видання Jüdische Allgemeine наголосило, що оригінальна «Erika» була нацистською пропагандистською маршовою піснею, хоча в її тексті не згадуються Адольф Гітлер чи НСДАП.

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