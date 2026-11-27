У Китаї з верфі Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry вийшов електричний суховантаж BRF Froan, збудований для норвезької судноплавної компанії Berge Rederi Future. Судно оснащене батареєю ємністю 23 500 кВт·год, повідомляє Electrek. Нині корабель прямує до Норвегії, де на початку наступного року має розпочати перевезення великих блоків мармуру.

Рейси між портами Норвегії

BRF Froan завдовжки 130 метрів має дедвейт до 13 250 тонн. Судно курсуватиме між портами Бренней та Ельнесвоген маршрутом завдовжки 230 морських миль без використання дизельного пального.

Співвласник Berge Rederi Future Ейвінд Берге розповів TradeWinds, що корабель ходитиме між портами постійно, як пором. Рейс в обидва боки триватиме приблизно 24 години. Зарядні потужності вже облаштовані в портах завантаження та розвантаження, що, за його словами, дасть змогу здійснювати безперервні рейси.

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Електротяга та роторні вітрила

Батарея живить електродвигуни потужністю 6 000 кВт, які приводять у рух гребні гвинти. На кормі судна встановлено два роторні вітрила — циліндри, що обертаються та створюють додаткову тягу завдяки ефекту Магнуса. За оцінкою компанії, вони заощаджуватимуть близько 339 кВт за рейс.

У Berge Rederi Future також очікують, що перехід на батарейне живлення скоротить щорічні викиди вуглецю на 10 000 тонн, а оксидів азоту — на 220 тонн. Друге судно проєкту, BRF Frøya, вже будують у Китаї; його передання замовнику заплановане на 2027 рік.

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