З п’ятниці знизять граничні ціни на пальне — Polsat News

З п’ятниці граничні ціни на бензин і дизельне пальне знизять. Літр бензину 95 коштуватиме не більш як 6,06 злотого, бензину 98 — до 6,68 злотого, а дизельного пального — до 7,54 злотого, повідомляє Polsat News.

Найбільше знизиться ціна дизеля

Найсуттєвіше зниження стосуватиметься дизельного пального: його гранична ціна зменшиться на 12 грошів за літр — із 7,66 до 7,54 злотого. Максимальна вартість бензину 95 знизиться з 6,10 до 6,06 злотого за літр, а бензину 98 — із 6,70 до 6,68 злотого.

Наступне повідомлення міністра енергетики про граничні ціни на пальне мають опублікувати в п’ятницю. Воно визначатиме максимальні ціни на суботу, неділю та понеділок.

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Регулювання у межах пакета CPN

Встановлення граничних цін є частиною третього етапу урядового пакета Ceny Paliwa Niżej, або CPN. Його мета — обмежити зростання цін на автозаправних станціях та знизити витрати водіїв на заправку.

Механізм запрацював після набуття чинності частиною положень закону про податок на надзвичайні прибутки паливних підприємств. Президент підписав закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу для наступного конституційного контролю. За недотримання граничних цін може загрожувати штраф до 1 млн злотих.

Закон також відкрив можливість тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідке пальне. Фінансування заходів має забезпечувати новий збір із паливних концернів, що отримують надзвичайні прибутки. Правила передбачають 60-відсотковий податок на такі прибутки від продажу рідкого пального, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. За урядовими оцінками, увесь пакет підтримки діятиме до кінця 2026 року та може коштувати близько 5 млрд злотих.

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