З Північного Дарфуру за три дні виїхали 1150 людей — Anadolu Agency

У штаті Північний Дарфур на заході Судану близько 1150 людей залишили чотири села в окрузі Ум-Бар упродовж 29–31 жовтня через погіршення безпекової ситуації. Про це з посиланням на Міжнародну організацію з міграції повідомляє Anadolu Agency.

Переміщення з чотирьох сіл

За оцінкою польових команд МОМ, люди були переміщені із сіл Музбат, Орері, Тарі та Умм-Хараз. Частина постраждалих родин переїхала до інших місць у межах округу Ум-Бар, а інші перетнули кордон із Чадом.

В організації зазначили, що безпекова ситуація в районі залишається дуже напруженою та нестабільною. Раніше МОМ повідомляла, що 24 жовтня з трьох сіл в окрузі Ум-Бар були переміщені 895 людей.

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Збройний конфлікт у Судані

Із квітня 2023 року в Судані тривають бої між Силами швидкої підтримки та суданською армією після суперечки щодо інтеграції воєнізованого формування до складу збройних сил.

За даними агентства, конфлікт забрав життя десятків тисяч людей і призвів до переміщення 13 мільйонів осіб. Сили швидкої підтримки контролюють п’ять штатів Дарфуру, хоча частини Північного та Західного Дарфуру залишаються під контролем армії. Армія також утримує більшість інших штатів країни, зокрема столицю Хартум.

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