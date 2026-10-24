З Польщі до Австралії екстрадували обвинуваченого у вбивстві — ABC News Australia

До Австралії з Польщі екстрадували 26-річного чоловіка, якому висунули обвинувачення у вбивстві 22-річного жителя Пікгерста. Чоловіка доправили до Сіднея, а потім до поліцейського відділку в Маскоті, де йому оголосили обвинувачення, повідомляє ABC News Australia.

Розслідування вбивства

За даними поліції Нового Південного Уельсу, 22-річного мешканця Пікгерста понад три роки тому знайшли мертвим у великій металевій шафі в струмку в Максвіллі, на Середньому північному узбережжі штату.

Поліція стверджує, що екстрадований чоловік міг бути причетним до вбивства разом із двома іншими чоловіками. Загиблого також пов'язували з імовірним постачанням наркотиків у районі Карінгби; ці обставини розслідувала спеціальна слідча група Strike Force Almug.

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Затримання у Польщі

За сприяння польських органів влади та національних правоохоронних партнерів австралійські детективи домоглися арешту чоловіка в Польщі, після чого вирушили туди для його екстрадиції. Після прибуття до Сіднея йому відмовили у звільненні під заставу. Питання застави суд має розглянути цього дня.

Двох інших чоловіків раніше засудили у зв'язку з цим випадком. Один із них визнав провину в ненавмисному вбивстві, іншого засудили за пособництво після вчинення ненавмисного вбивства.

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