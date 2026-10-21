За даними Financial Times, ізраїльські військові скасували підготовлену багатоденну операцію проти Ірану, яку планували провести у вихідні 10 жовтня, після заперечень президента США Дональда Трампа. Про це з посиланням на Financial Times повідомляє Jerusalem Post.

Цілі запланованої операції

Як повідомляє Financial Times, ізраїльська армія готувалася відновити удари по Ірану та провести багатоденну операцію проти режиму. Серед підготовлених цілей були об'єкти цивільної інфраструктури, ядерні об'єкти та цілі, пов'язані з режимом.

Троє людей, обізнаних із ситуацією, повідомили Financial Times, що ізраїльські військові готували кілька таких цілей.

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Позиція США

За даними Financial Times, Трамп виступив проти цього плану, оскільки не хотів відновлення військового конфлікту в регіоні напередодні проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада.

Водночас, як зазначається у повідомленні, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримує відновлення масштабних ударів по Ірану та нещодавно доручив Армії оборони Ізраїлю підготувати план нового наступу.

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