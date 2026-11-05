В Ізраїлі голова партії «Наш дім Ізраїль» Авігдор Ліберман, за даними Jerusalem Post, відмовився від вето на формування уряду за участю ультраортодоксальних партій. Як повідомив ізраїльський телеканал N12, це відкрило опозиційному блоку можливість почати переговори з партією «Об’єднаний юдаїзм Тори».

Переговори з ультраортодоксальною партією

За інформацією видання, опозиційний блок також обговорює можливість підготовки м’якшого закону про військовий призов. «Об’єднаний юдаїзм Тори», який тривалий час був коаліційним партнером прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, під час консультацій із президентом Іцхаком Герцогом не рекомендував жодного кандидата на посаду глави уряду.

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Утримання партії від рекомендації відбулося на тлі повідомлень про напруженість у її відносинах із Нетаньягу. Це рішення може бути вигідним для опозиційного блоку, який прагне замінити чинного прем’єра. Лідери опозиційних партій останнім часом демонстрували більшу готовність до включення ультраортодоксальних сил до коаліції.

Позиція Лібермана

Під час брифінгу у вівторок Ліберман виключив участь в уряді єдності з Нетаньягу, а також у формуванні уряду меншості, який залежав би від підтримки арабських партій. Водночас він заявив, що не матиме заперечень проти коаліції з тими, хто погодиться на його принципи та закон про призов представників ультраортодоксальної громади.

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