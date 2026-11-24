За даними NDR, афганська сторона скасувала запланований на 24 листопада рейс для депортації афганців із Німеччини до Кабула. Чартерний літак мав летіти маршрутом Лейпциг — Туреччина — Кабул, повідомляє Tagesschau.

За інформацією NDR, Талібан знову наклав вето на рейс, як і в подібній ситуації у червні. Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини не підтвердило й не спростувало скасування. У відомстві заявили, що кожен чартерний захід потребує організаційної та оперативної підготовки, тому рішення про його проведення часто ухвалюють у стислі терміни.

Четверо працівників у Катарі

Як повідомили Tagesschau афганські дипломатичні кола, Талібан, імовірно, прагне тиснути на уряд Німеччини через затримку в’їзду чотирьох консульських працівників із Кабула. Вони вже кілька днів перебувають у Катарі та очікують на подальшу поїздку до Німеччини.

Ці працівники мають посилити афганське посольство в Берліні та генеральне консульство в Бонні, де вже працюють двоє представників Талібану. Влітку уряд Німеччини погодив в’їзд ще чотирьох консульських працівників. За даними МВС Німеччини, вони повинні допомагати з депортаціями, оформлюючи необхідні документи для афганців, яких мають вислати з країни.

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Візи для цієї групи мали видати в посольстві Німеччини у столиці Катару Досі. Водночас МЗС Німеччини повідомило, що додаткових віз у зв’язку з афганськими консульськими працівниками досі не видавали, не пояснивши причин затримки.

Безпекові застереження

За даними NDR, затримка може бути пов’язана з безпековими застереженнями. Мовник повідомив, що є ознаки: одного з чотирьох працівників направила розвідслужба Талібану GDI, а іншого, ймовірно, направило міністерство внутрішніх справ Талібану. Німецькі МЗС і МВС не відповіли на запитання NDR щодо цієї інформації.

У червні Талібан уже домігся перенесення подібного депортаційного рейсу. Після цього уряд Німеччини заявив, що дозволить в’їзд чотирьом додатковим консульським працівникам — тим самим, які зараз очікують у Катарі.

Речник Талібану Забігулла Муджахід також заявив телеканалу Tolonews, що рух дипломатичними каналами прагне запобігти масовим депортаціям із Європи та домогтися дотримання прав людей, які там живуть. За його словами, якщо депортація необхідна, її слід врегулювати через координацію та взаємну домовленість.

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