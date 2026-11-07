За даними WP, Десантіс готується балотуватися у президенти США 2028 року — Jerusalem Post

Губернатор Флориди Рон Десантіс, за даними The Washington Post, готується боротися за висунення від Республіканської партії на президентських виборах у США 2028 року. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на трьох людей, обізнаних із його планами.

За інформацією The Washington Post, Десантіс звертався щонайменше до одного політичного консультанта загальнонаціонального рівня щодо можливої роботи в кампанії. Його федеральний суперкомітет політичної дії також цього тижня розіслав текстове повідомлення для збору коштів. Люди, які знають губернатора, розцінили це як ознаку його наміру балотуватися.

Заперечення Десантіса

Після виходу публікації Десантіс заперечив, що контактував із кимось щодо участі у виборах. У дописі в X він заявив, що не звертався ні до кого з приводу балотування на будь-яку посаду, а також розкритикував використання анонімних джерел. Керівник його апарату не відповів на запит The Washington Post про коментар.

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Союзники губернатора повідомили газеті, що він вбачає політичну можливість після проміжних виборів, на яких демократи здобули значні успіхи, тоді як Флорида залишилася під контролем республіканців. Десантіс назвав результати голосування майже подією рівня вимирання для Республіканської партії.

Досвід кампанії 2024 року

До вівторкового голосування віцепрезидента Джей Ді Венса широко вважали політичним наступником президента Дональда Трампа та раннім фаворитом у боротьбі за республіканську номінацію 2028 року. За оцінкою співрозмовників The Washington Post, масштаб поразки республіканців поставив це припущення під сумнів.

Близька до Десантіса людина розповіла газеті, що після кампанії 2024 року губернатор зробив два висновки: йому потрібно активніше працювати з медіа та не затягувати зі стартом. У 2023 році він відклав оголошення про висунення до завершення законодавчої сесії у Флориді. Десантіс знявся з перегонів перед праймеріз у Нью-Гемпширі, посівши друге місце на кокусах в Айові з 21,3% голосів, тоді як Трамп набрав понад 50%.

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