Міністерство юстиції США, за повідомленнями кількох медіа, направляє каліфорнійського прокурора Білла Ессайлі до Флориди для ведення кримінального розслідування щодо обшуку резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго у 2022 році та ведення Джеком Смітом справи про секретні документи. Про це повідомляє The Guardian.

Розслідування у Флориді

Politico першим повідомило про призначення Ессайлі. Згодом про його переведення також написали The New York Times і Bloomberg Law. Речники Міністерства юстиції США не відповіли на запити журналістів щодо цього рішення.

За даними видання, ширше кримінальне розслідування щодо того, чи порушили посадовці адміністрацій Барака Обами та Джо Байдена права Трампа, зайшло в глухий кут в офісі федерального прокурора Південного округу Флориди. Джейсон Редінг Кіньйонес, який очолював цей офіс, подав у відставку на початку листопада. Інші прокурори, які працювали над справою, також звільнилися.

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Попереднє рішення суду

Повідомлення про відрядження Ессайлі з’явилися за кілька тижнів після того, як федеральний суддя постановив, що він незаконно обіймав посаду керівника офісу федерального прокурора в Лос-Анджелесі та має бути усунений від нагляду за двома кримінальними провадженнями. Це рішення оскаржують.

Трамп неодноразово критикував обшук Мар-а-Лаго, називаючи його політичним переслідуванням з боку Міністерства юстиції за адміністрації Байдена. Ессайлі призначили тимчасовим федеральним прокурором у квітні 2025 року без затвердження Сенатом. Згодом адміністрація Трампа залишила його на керівній посаді з титулом першого помічника.

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