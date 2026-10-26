В Ізраїлі до 67 тисяч громадян, які перебувають за кордоном, можуть повернутися до країни, щоб особисто проголосувати на виборах. Голосування доступне лише в день виборів і за особистої присутності, за винятком військовослужбовців, які проходять службу, та дипломатів, повідомляє ABC News Australia.

Американська неприбуткова організація AID Coalition, яка називає себе позапартійною, оцінила кількість таких виборців у до 67 тисяч. Оцінка ґрунтується на опитуваннях експатріантів і реєстраційних даних, зібраних у межах ініціативи Fly&Vote. За інформацією організації, близько половини учасників прибувають зі США, інші — з Європи, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Боротьба за більшість

Опитування свідчать, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу може зіткнутися із серйозною боротьбою за збереження влади. Його головним суперником названо Гаді Айзенкота — колишнього очільника ізраїльських військових, який керує новоствореною опозиційною партією «Яшар».

Останні дані телеканалів Channel 12 і Channel 13, оприлюднені у четвер, віддавали «Яшар» на кілька місць більше, ніж партії «Лікуд» Нетаньягу. Після голосування обом політичним силам доведеться вести коаліційні переговори, щоб здобути необхідну для формування уряду більшість у 61 мандат.

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У вересні «Лікуд» намагався заблокувати ініціативу Fly&Vote, звернувшись із апеляцією до виборчої комісії, однак відкликав справу після досягнення домовленості.

Виборці з Австралії

Анат Дрор, яка майже п’ять років живе в Мельбурні й нещодавно отримала австралійське громадянство, вже приїхала до Ізраїлю для голосування. Вона розповіла, що поїздка передбачає витрати на дорогий квиток, пропущені робочі дні та розлуку з дітьми, однак ці обставини не зупинили її.

За оцінкою Дрор, з Австралії до Ізраїлю для участі у виборах можуть прибути від 500 до 1000 громадян. Інший виборець із Сіднея, Гай Маром, заявив, що підтримає одну з партій так званого табору змін — політичних сил, які прагнуть завершити перебування Нетаньягу при владі.

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