За Плутоном виявили об’єкт — кандидата на статус карликової планети — ScienceDaily

Астрономи виявили за Плутоном великий крижаний об’єкт 2026 ED138, який може стати шостою офіційно визнаною карликовою планетою Сонячної системи. Його знайшов старший астрофізик Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Метью Голман під час аналізу спостережень оглядового телескопа Simonyi в Обсерваторії Віри Рубін. Про відкриття повідомляє ScienceDaily.

Якщо статус буде підтверджено, 2026 ED138 приєднається до п’яти карликових планет, які нині визнає Міжнародний астрономічний союз: Плутона, Церери, Ериди, Гаумеа та Макемаке. Професор астрономії Вашингтонського університету Маріо Юрич заявив, що об’єкт може сягати приблизно 1 000 кілометрів у поперечнику. За його словами, це найбільший транснептуновий об’єкт, виявлений приблизно за 20 років.

Спостереження за об’єктом

Голман виявив об’єкт увечері 13 жовтня, використовуючи програмне забезпечення, створене разом із колегою Кевіном Нейпіром. Система зіставляє мільярди телескопічних виявлень, шукаючи точки світла, які фіксуються на різних знімках і рухаються як одне небесне тіло.

Після первинного виявлення Юрич знайшов в архіві Обсерваторії Рубін ще 20 спостережень 2026 ED138, зокрема датовані березнем 2026 року. Дослідники також ідентифікували зображення об’єкта в архівах інших астрономічних оглядів, починаючи з 2016 року. Це дало змогу відтворити понад десятирічний відрізок його орбітального руху.

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Статус карликової планети

Наразі 2026 ED138 перебуває приблизно за 46 астрономічних одиниць від Сонця, тоді як середня відстань Плутона становить близько 40 астрономічних одиниць. Об’єкт класифікують як транснептуновий, оскільки він рухається за орбітою Нептуна.

За вимірами яскравості та відстані, а також оцінками відбивної здатності поверхні, діаметр 2026 ED138 може становити від 600 до 1 500 кілометрів. Для крижаного тіла такого розміру зазвичай очікують достатню гравітацію, щоб воно набуло майже кулястої форми. Однак для встановлення фактичних розмірів і статусу карликової планети потрібні додаткові спостереження.

Об’єкт залишався непоміченим, оскільки розташований поблизу площини Чумацького Шляху, де велика кількість зірок створює щільне світлове тло. Обсерваторія Рубін повторно оглядатиме небо Південної півкулі протягом десяти років, що може допомогти знайти інші великі тіла, пропущені попередніми оглядами.

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