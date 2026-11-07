За прогнозом DDHQ, Каліфорнія відхилила податок на статки мільярдерів — The Hill

У Каліфорнії виборці, за прогнозом Decision Desk HQ, відхилили Proposition 40 — ініціативу щодо запровадження одноразового 5-відсоткового податку на статки мільярдерів. Після підрахунку 76% голосів проти пропозиції висловилися 54% виборців, за — 46%, повідомляє The Hill.

На що планували спрямувати кошти

Proposition 40 передбачала б перший у США одноразовий податок на багатство мільярдерів. Основну частину надходжень планували спрямувати на державні програми охорони здоров’я, а решту — на продовольчу допомогу та освітні ініціативи.

Передвиборчі опитування показували, що противників ініціативи було більше, хоча прогноз результату залишався близьким. За оцінкою позапартійного Законодавчого аналітичного управління штату, оподаткування статків приблизно 200 мільярдерів Каліфорнії могло б забезпечити надходження в десятки мільярдів доларів.

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Розбіжності серед демократів

Ініціатива розділила демократів Каліфорнії. Демократична партія штату, а також профспілки AFL-CIO і Teamsters підтримали її. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив проти, хоча заявляв про підтримку федерального податку для мільярдерів.

Ньюсом критикував спрямування «майже всіх надходжень» на медицину, зазначаючи, що проєкт не передбачав коштів на житло, догляд за дітьми, працівників громадської безпеки, які відповідають на дзвінки 911, та державні університети. Каліфорнійські мільярдери, зокрема керівники компаній Кремнієвої долини, лобіювали відхилення ініціативи та передали понад 333 млн доларів некомерційній організації Building a Better California.

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