Забарний забив за ПСЖ у 11-й перемозі поспіль — The Express Tribune

Український захисник Ілля Забарний забив єдиний м’яч у домашньому матчі «Парі Сен-Жермен» проти «Труа» в чемпіонаті Франції. Парижани перемогли з рахунком 1:0 на стадіоні «Парк де Пренс» і продовжили серію до 11 виграшів поспіль у всіх турнірах.

Забарний відкрив рахунок на 39-й хвилині, головою замкнувши подачу Сенні Маюлу. Атака розпочалася після швидко розіграного кутового Дезіре Дуе. Цей гол став для українця другим у сезоні.

ПСЖ грав без кількох лідерів

Як повідомляє The Express Tribune, у складі ПСЖ через травми не зіграли Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Нуну Мендеш, Магнес Акліуш і капітан Маркіньйос. Ашраф Хакімі отримав відпочинок, а Жуан Невеш розпочав гру на лаві запасних.

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Попри кадрові втрати, команда Луїса Енріке здобула сьому поспіль перемогу в Лізі 1. Після цієї перемоги ПСЖ випереджає «Парі ФК» на три очки та очолює турнірну таблицю. Серія з 11 перемог в усіх змаганнях стала найдовшою для парижан за час роботи Енріке, який очолив клуб у 2023 році.

Нереалізовані нагоди «Труа»

У другому таймі «Труа» мав можливість зрівняти рахунок, але Рено Ріпар пробив повз ворота з вигідної позиції. Наприкінці матчу Лукас Мароньєр відзначився голом, однак його скасували через офсайд.

Після міжнародної паузи ПСЖ проведе виїзний матч проти «Ніцци», а потім удома зіграє з «Ромою» в Лізі чемпіонів. В іншому матчі в суботу «Парі ФК» переміг «Осер» з рахунком 1:0 і зберіг друге місце в чемпіонаті.

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