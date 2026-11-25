У США кількість первинних заявок на допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 21 листопада, знизилася на 13 тисяч і з урахуванням сезонних коливань становила 189 тисяч. Це менше за прогноз ринку на рівні 201 тисячі заявок, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на дані Міністерства праці США.

Перегляд даних за попередній тиждень

Показник за попередній тиждень переглянули в бік зниження на одну тисячу — до 202 тисяч заявок. Чотиритижневе ковзне середнє, яке згладжує тижневі коливання, зменшилося на 1,5 тисячі й становило 196 тисяч.

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Повторні заявки на допомогу

Кількість повторних заявок на допомогу з безробіття, які відображають число людей, що вже отримують виплати, за тиждень, що завершився 14 листопада, скоротилася на 95 тисяч — до 1 млн 697 тис. Дані за попередній тиждень переглянули у бік зростання на 29 тисяч — до 1 млн 792 тис.

Рівень застрахованого безробіття знизився на 0,1 відсоткового пункту до 1,1%. Водночас чотиритижневе ковзне середнє повторних заявок зросло на 500 — до 1 млн 724 тис. 750. У жовтні американська економіка створила 165 тисяч робочих місць, тоді як очікувалося зростання на 65 тисяч. Рівень безробіття у жовтні знизився до 4,1% проти 4,2% у вересні.

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