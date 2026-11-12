ZAKA і Хабад запустили міжнародний рятувальний підрозділ — Jerusalem Post

У Нью-Йорку, США, ZAKA Search and Rescue та рух Хабад оголосили про створення спільного міжнародного підрозділу екстреного реагування, пошуку й порятунку для допомоги єврейським громадам під час криз. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Ініціативу представили під час Міжнародної конференції посланців Хабад-Любавич, відомої як Кінус га-Шлухім. Партнерство поєднає глобальну мережу посланців Хабаду з оперативними можливостями міжнародного підрозділу ZAKA.

Навчання та ресурси

Новий підрозділ забезпечуватиме посланців Хабаду професійним навчанням, оперативними ресурсами та доступом до спеціалізованих можливостей ZAKA. Програми охоплюватимуть первинне реагування в надзвичайних ситуаціях, пошук і порятунок, пошук та вилучення тіл жертв катастроф, а також збереження гідності померлих і настанови з галахи.

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Організатори також планують запровадити процедури розгортання підрозділу. За потреби до реагування залучатимуть підготовлений персонал і спеціальне обладнання.

Допомога громадам

За словами організаторів, посланці Хабаду часто стають першими контактними особами для євреїв, які опинилися в надзвичайній ситуації далеко від дому. Вони надають первинну підтримку та координують дії з місцевими органами влади.

ZAKA має визнаний статус при ООН і працює на місцях катастроф у координації з місцевими екстреними службами. Генеральний директор ZAKA Дубі Вайсенштерн заявив, що формалізація багаторічної співпраці з Хабадом дасть змогу краще готувати громади до криз, швидше реагувати та надавати допомогу євреям у різних країнах.

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