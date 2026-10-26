Західна Австралія домагається від Deloitte відшкодування за помилки — The Guardian

Уряд Західної Австралії звернувся до консалтингової компанії Deloitte щодо прискорення процесу відшкодування коштів за дослідження можливого об’єднання трьох університетів штату. За підготовку звіту влада заплатила 166 тис. доларів. У документі виявили помилки в розрахунках на сотні мільйонів доларів, а також ШІ-галюциновані посилання, повідомляє The Guardian.

Помилки у розрахунках

Deloitte розглядала три варіанти об’єднання Університету Західної Австралії, Університету Кертіна та Університету Мердока — зі сценаріями низьких, середніх і високих витрат. У сценарії з високими витратами для злиття Університету Кертіна та Університету Західної Австралії у звіті вказали 514 млн доларів витрат до «дня 1» і ще 145 млн доларів протягом наступних п’яти років.

Разом ці суми становлять 659 млн доларів, однак у документі наведено підсумок у 399 млн доларів — розбіжність у 260 млн. За сценарієм з низькими витратами для об’єднання всіх трьох закладів сума 396 млн і 116 млн доларів мала б дорівнювати 512 млн доларів. У звіті натомість зазначили 823 млн доларів, що становить розбіжність у 311 млн.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перегляд звіту

Представник уряду штату заявив, що влада «надзвичайно розчарована» виявленням помилок. За його словами, урядові повідомили, що вони не впливають на моделювання та висновки звіту, однак Deloitte має виправити їх під час перегляду документа та випустити оновлену версію.

Компанія зазначила у звіті, що застосовувала генеративний ШІ для збирання досліджень, узагальнення інформації та редакторської вичитки. The Guardian також виявила, що одне з посилань на доповідь Всесвітньої організації охорони здоров’я містило в URL метадані ChatGPT, що вказує на пряме отримання посилання з чатбота.

Крім того, у документі Університет Кертіна неодноразово називали Curtin University of Technology — назвою, якої заклад не використовує з 2010 року. Професор Університету Канберри Стівен Бартос заявив, що масштаб помилок підриває довіру до дослідження та може вимагати нового звіту або повної ручної перевірки матеріалів. Deloitte не відповіла на запитання The Guardian.

Читай нас у