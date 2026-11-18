Австралійський штат Західна Австралія не включатимуть до федеральної схеми резервування природного газу, яка має зобов’язати компанії залишати частину обсягів для внутрішнього ринку. Про це OilPrice повідомляє з посиланням на прем’єра штату Роджера Кука та Reuters.

Власні правила штату

У Західній Австралії вже діє вимога резервувати 15% газу для забезпечення місцевого попиту. За словами Кука, саме наявність цього механізму переконала федеральний уряд не поширювати нову схему на штат.

У регіоні розташовані об’єкти, що виробляють 66% австралійського скрапленого природного газу для експорту. Зокрема, Woodside Energy управляє проєктом North West Shelf, а Chevron — платформами Gorgon і Wheatstone.

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Причини федеральної ініціативи

Канберра запропонувала федеральний механізм раніше цього року після застережень енергетичного регулятора щодо можливого дефіциту газу у штатах східного узбережжя на тлі значних обсягів експорту. Первісний варіант передбачав резервування до 20% видобутку кожної компанії.

Представники галузі заявляли, що жорстка вимога могла б погіршити інвестиційні умови в країні. Після цього уряд змінив підхід: компанії повинні будуть резервувати до 20% обсягів, а не фіксовану частку на такому рівні. Схема має набути чинності 1 січня 2028 року.

Кук також зазначив, що Західна Австралія не має трубопровідного чи морського сполучення зі східним узбережжям, де ризик нестачі газу є найбільшим. На його думку, виняток для штату має дати визначеність для залучення інвестицій, запуску нових газових поставок і створення робочих місць. Критики схеми попереджали, що вона може знизити ринкові ціни та стримати інвестиції.

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