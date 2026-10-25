Західна Австралія профінансує захист осель депутатів — ABC News Australia

Уряд Західної Австралії профінансує заходи безпеки в приватних оселях депутатів штату на тлі занепокоєння через напади та погрози політикам. Також влада прискорить перевірку безпеки парламенту й надасть політикам додаткових працівників виборчих офісів, повідомляє ABC News.

Напади та погрози політикам

Дискусія про безпеку посилилася після нападу на незалежну федеральну депутатку Гелен Гейнс біля її виборчого офісу в австралійському штаті Вікторія. Унаслідок інциденту вона втратила обидві ноги, а мотив нападу наразі не встановлено.

Окремо триває розслідування щодо Джона Лоуренса Смарта, якому висунули обвинувачення у погрозах працівникам офісу депутатки парламенту Західної Австралії від Лейбористської партії Ганни Бізлі. Депутат-лейборист Марк Фолкард, який раніше працював поліцейським, також заявив, що має справу зі сталкером. На його думку, політикам варто шукати причини зростання напруженості, а не лише закликати до її зниження.

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Доступність депутатів і безпека

Міністерка енергетики Західної Австралії Ембер-Джейд Сандерсон сказала, що протягом останніх двох років політикам дедалі складніше залишатися доступними для виборців. Віцепрем'єрка штату Ріта Саффіоті також заявила, що політичні дебати стали більш екстремальними, а політиків дедалі частіше дегуманізують.

Міністр Джон Кері пов'язав агресивні висловлювання в соціальних мережах зі створенням середовища, яке може заохочувати насильство або агресію проти публічних осіб. Водночас деякі депутати вважають особисті зустрічі з виборцями одним зі способів послабити напруження.

Комісар поліції Західної Австралії Кол Бланш заявив, що рівень загроз у штаті нижчий, ніж в інших частинах країни. За його словами, поліція проводить для депутатів брифінги про заходи особистої безпеки, аби вони могли й надалі підтримувати присутність у своїх громадах.

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