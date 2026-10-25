Західна Австралія розгляне відновлення поїзда Перт—Олбані — ABC News Australia

У Західній Австралії уряд може розглянути відновлення пасажирського залізничного сполучення між Пертом і Олбані після запланованого викупу вантажної залізничної мережі штату. Про це повідомляє ABC News Australia.

Залізниця Great Southern Railway завдовжки 450 кілометрів, збудована в 1900-х роках, сполучає Перт з Олбані. Її маршрут проходить, зокрема, через Наррогін, Вейджин, Каттаннінг, Тембеллап і Маунт-Баркер. Пасажирські перевезення на цій лінії припинили 1978 року; кілька наступних спроб їх відновити не були успішними.

Оцінка витрат і переваг

В організації Countrynet Rail Alliance, що виступає за розвиток залізниці, вважають, що повернення мережі під державний контроль створює можливість відновити сільськогосподарські та пасажирські перевезення. Представник організації Саймон Лаяс закликав провести спеціальне дослідження здійсненності проєкту, щоб оцінити його витрати та потенційні вигоди.

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Представник міністерки транспорту Ріти Саффіоті заявив, що публічний контроль над мережею дасть змогу розглядати нові можливості для пасажирських перевезень. Водночас він наголосив, що для того, аби залізниця стала життєздатною альтернативою автомобільному транспорту, потрібні значні капітальні вкладення та постійні витрати на експлуатацію.

Підтримка громад уздовж маршруту

Пропозицію підтримали влада Олбані та інші великі населені пункти вздовж колії. Мер Олбані Грег Стокс заявив, що повернення поїзда підтримують багато жителів міста. На його думку, маршрут міг би бути корисним для туристичного бізнесу та економіки регіону Great Southern.

Президентка округу Каттаннінг Крісті Д'Апріле зазначила, що регулярне сполучення могло б полегшити доступ мешканців до медичних, освітніх і соціальних послуг у Перті та Олбані. Вона також вважає, що залізниця допомогла б місцевим підприємствам і аграрним господарствам залучати та утримувати працівників.

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