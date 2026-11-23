Західні розвідки вважають, що Росія — держава-агресор — може до кінця року вивести на орбіту супутник із ядерним зарядом. За оцінкою Космічного командування Бундесверу, запуск може відбутися вже у грудні, повідомляє Tagesschau.

За даними журналістів WDR, NDR і Süddeutsche Zeitung, західні військові та розвідки, зокрема Бундесвер і Федеральна розвідувальна служба Німеччини, нещодавно обмінялися відповідними відомостями з кількома державами НАТО. Йдеться про супутник, який, за даними розвідок, має назву «Спутнік-С» і вже кілька років зберігається в районі Москви.

На початку листопада розвідки попереджали, що апарат із ядерним зарядом можуть запустити протягом 60 днів. Міністерство оборони Німеччини не відповіло на конкретні запитання щодо можливих планів Москви, пославшись на конфіденційність внутрішніх консультацій.

Реакція Москви та оцінка США

Посольство РФ заявило, що не має інформації про описані події, та відкинуло припущення, назвавши їх частиною пропагандистської кампанії. У диппредставництві також стверджують, що російська космічна діяльність відповідає міжнародним зобов’язанням і має виключно мирний характер.

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У жовтні американська військова розвідка DIA у своїй оцінці космічної обстановки повідомляла, що Росія розробляє супутник для транспортування ядерної зброї. У DIA зазначили, що розміщення на орбіті об’єктів із ядерною зброєю або іншими видами зброї масового ураження заборонене Договором про космос 1967 року.

Наслідки вибуху на орбіті

За оцінкою DIA, після розміщення такого супутника на орбіті ефективних засобів протидії буде небагато. Командувач Космічного командування США Стівен Вайтінг заявив, що ядерний вибух у космосі може в перші години або дні вивести з ладу приблизно третину супутників на низькій навколоземній орбіті, а решта поступово виходитиме з ладу впродовж наступних місяців.

Німецькі військові попереджають, що наслідками можуть стати порушення роботи цивільних і військових супутників, поява небезпечної хмари уламків та потужний електромагнітний імпульс, який здатен спричинити масштабні збої технічних систем на Землі. Генерал-майор Армін Фляйшманн заявив, що для Німеччини це означало б можливі відключення електроенергії та значні обмеження зв’язку й навігації.

Західні спостерігачі також припускають, що російський супутник «Космос-2553», запущений у лютому 2022 року, міг бути тестовим апаратом для вивчення впливу сильного випромінювання на супутникові системи. Росія офіційно заявляла, що цей апарат призначений для наукових досліджень космічного випромінювання.

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