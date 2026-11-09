Захисник Ден Берн замінить Геї у збірній Англії — Channel NewsAsia

У Великій Британії Футбольна асоціація Англії викликала захисника «Ньюкасл Юнайтед» Дена Берна до національної збірної замість Марка Геї, який вибув через травму. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву асоціації.

Заміна через травму

34-річний Берн, який провів 11 матчів за збірну Англії, приєднався до команди головного тренера Томаса Тухеля на тренувальній базі «Тоттенгем Готспур». Він готуватиметься з командою до матчів Ліги націй проти Хорватії та Іспанії.

26-річного Геї замінили в перерві суботнього матчу проти «Ноттінгем Форест», у якому його команда поступилася з рахунком 1:3. Британські медіа повідомляли, що футболіст має проблему з кульшовим суглобом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Матчі Ліги націй

Збірна Англії прийме Хорватію на стадіоні «Вемблі» у четвер, а в неділю вирушить до Мадрида на матч проти чинних чемпіонів світу — Іспанії. Це будуть заключні поєдинки англійської команди в групі A3 Ліги націй.

Після чотирьох матчів Англія посідає друге місце з дев’ятьма очками та відстає від лідера групи Іспанії на три бали. Хорватія йде третьою, Чехія — четвертою. Англійці можуть гарантувати собі місце у чвертьфіналі Ліги націй у березні, якщо не програють Хорватії.

Читай нас у