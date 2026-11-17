«Оклахома-Сіті Тандер» у Сакраменто, штат Каліфорнія, перемогли «Сакраменто Кінгс» з рахунком 125:103 та перервали серію із трьох поразок. Захисник Шай Гілджес-Александер набрав 37 очок за три чверті, повідомляє Taipei Times.

37 очок за 29 хвилин

Гілджес-Александер реалізував 13 із 20 кидків із гри, зокрема чотири з п’яти триочкових, а також усі сім штрафних. Він провів на майданчику 29 хвилин і не повертався до гри в заключній чверті. У трьох останніх матчах захисник щоразу набирав щонайменше 31 очко.

Новачок Адай Мара, який вийшов із лави запасних, записав до активу «Тандер» 16 очок і 13 підбирань. Аджай Мітчелл набрав 14 очок, а Айзея Гартенштайн зробив 11 підбирань. Перевага гостей у матчі сягала 27 очок.

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Ривок наприкінці другої чверті

«Кінгс» поступалися 11:25, але зрівняли рахунок — 47:47 — за 3 хвилини 42 секунди до великої перерви після штрафного Деріуса Акуффа-молодшого. Однак «Тандер» завершили другу чверть ривком 15:3 та пішли на перерву за рахунку 62:50. На той момент Гілджес-Александер мав 21 очко за 18 хвилин.

У третій чверті його триочковий збільшив перевагу «Оклахома-Сіті» до 91:76. На старті четвертої чверті гості провели відрізок 19:4 вже без Гілджес-Александера на майданчику. У складі «Сакраменто» 26 очок і шість підбирань набрав новачок Деріус Акуфф-молодший. Зах Лавін пропустив матч через хворобу.

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