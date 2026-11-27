Захисника «Челсі» Веслі Фофана освистали власні вболівальники під час виїзного матчу Прем’єр-ліги проти «Ноттінгем Форест» у Ноттінгемі. Як повідомляє BBC Sport, 25-річного французького футболіста освистували щоразу, коли він торкався м’яча. Частина фанатів також скандувала, що він там небажаний.

Реакція на інтерв’ю

Реакція трибун пролунала після публікації двогодинного несанкціонованого інтерв’ю Фофана французькому ютуберу Заку Нані. За даними BBC Sport, у розмові футболіст, вочевидь, жартував про незабитий ним пенальті в серії післяматчевих пенальті у програному «Ліверпулю» поєдинку Кубка ліги минулого місяця.

Тренер «Челсі» Хабі Алонсо заявив, що центральний захисник перепросив і така ситуація не повториться. Нані захистив футболіста, сказавши, що той під час інтерв’ю явно був засмучений і визнавав, що має грати краще.

Перебіг матчу

На п’ятій хвилині «Челсі» пропустив після удару Ігора Жезуса з льоту. На 51-й хвилині Фофана порушив правила проти Ліама Делапа у штрафному майданчику, отримав жовту картку, а Морган Гіббс-Вайт реалізував пенальті та подвоїв перевагу господарів.

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Фофану замінили на Леві Колвілла на 56-й хвилині, після того як Еммануель Емега скоротив відставання «Челсі». На 72-й хвилині Гіббс-Вайт забив вдруге, встановивши рахунок 3:1. У нинішньому сезоні Фофана провів за «Челсі» 10 матчів.

В інтерв’ю захисник також пояснив, що вирішив бити пенальті проти «Ліверпуля» як один із досвідчених гравців на полі. Фофана, який перейшов до «Челсі» з «Лестера» у 2022 році за 75 млн фунтів, розповів, що в певний період футбол робив його радше нещасливим, ніж щасливим, однак згодом він відновився фізично та психологічно.

Публікація інтерв’ю збіглася з невдалим відрізком «Челсі»: минулого тижня команда поступилася «Лідсу» вдома з рахунком 1:4, зазнавши трьох поразок у чотирьох матчах. Після 11 турів Прем’єр-ліги клуб входить до чотирьох команд, що пропустили понад 20 голів.

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