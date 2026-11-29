Захист прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу погодився взяти участь у переговорах, які президент Іцхак Герцог запропонував провести у своїй резиденції для пошуку домовленості щодо завершення кримінального процесу. Про це Jerusalem Post повідомила в неділю, 29 листопада.

Адвокати Аміт Хадад, Ізраель Волнерман і Ноа Мільштейн заявили, що судовий розгляд варто завершити якомога швидше, пославшись на нещодавні коментарі суддів. Офіс Нетаньягу та офіс генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари були поінформовані про звернення президента, зазначило видання з посиланням на обізнане джерело.

Зауваження суду

Минулої середи колегія Єрусалимського окружного суду закликала прокурорів розглянути можливість відмови від обвинувачення в епізоді 4000. Судді також висловили сумніви, чи становлять дії, які фігурують в епізоді 2000, кримінальний злочин.

Щодо епізоду 1000 судді заявили, що більшість доказів уже представлено, та запропонували знайти процесуальний шлях для завершення розгляду й ухвалення рішення. Водночас колегія наголосила, що її коментарі є попередніми враженнями, а не вироком, і стосуються лише Нетаньягу.

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Позиції сторін

Бахарав-Міара заявила, що прокуратура вивчить зауваження суду, і повторила готовність до угоди, яка відповідатиме характеру інкримінованих дій та правопорушень. Офіс Герцога повідомив, що президент довіряє ізраїльській судовій системі та вважає, що до позиції суддів слід дослухатися.

Кілька місяців тому Герцог уже пропонував провести такі переговори. Бахарав-Міара тоді позитивно відреагувала на пропозицію, тоді як Нетаньягу та його адвокати не відповідали. Раніше Хадад заявляв у суді, що медіацію варто проводити в суді, а не в резиденції президента.

Нетаньягу обвинувачують у шахрайстві та зловживанні довірою в усіх трьох епізодах, а в епізоді 4000 — також у хабарництві. Прем’єр заперечує будь-які порушення. Судовий процес розпочався у травні 2020 року та нині перебуває на етапі подання доказів стороною захисту.

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