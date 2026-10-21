Захист заявив про недостатність доказів для обвинувачення у вбивстві — Jerusalem Post

Єрусалимський окружний суд в Ізраїлі на цьому етапі не має достатніх доказів для підтримання обвинувачення у вбивстві Агам Царафі та Шилат Хути у справі про загибель Бенаягу Разі. Про це з посиланням на адвокатів Царафі з Офісу державного захисника повідомляє Jerusalem Post.

Водночас, за словами захисників, суд визнав наявність достатніх попередніх доказів для обвинувачення у пособництві вбивству. Суд також направив обох обвинувачених до служби пробації, яка має оцінити можливість їхнього звільнення під обмежувальні умови на час розгляду справи.

Позиція захисту

Адвокати Царафі Рої Політі та Омрі Штерн наполягають, що їхня підзахисна не була частиною плану вбивства і не бажала смерті Разі. За їхніми словами, суд прийняв ці аргументи.

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Захисники також стверджують, що після арешту Царафі зазнавала жорстокого й принизливого поводження з боку Служби тюрем Ізраїлю. У вересні Офіс державного захисника звернувся до окружного суду Тель-Авіва через умови її утримання. Після появи відео з Царафі під вартою її адвокати просили суд заборонити подальше поширення таких записів, вважаючи, що це принижує її та може зашкодити праву на справедливий суд.

Обставини справи

У серпні Царафі та Хуті висунули обвинувачення разом із чотирма неповнолітніми у справі про вбивство 19-річного Разі. За даними обвинувачення, Разі загинув від ножових поранень у квартирі в Єрусалимі в липні.

В обвинувальних актах зазначено, що жінки сказали неповнолітнім, нібито Разі застосовував до них насильство. Прокуратура стверджує, що після цього шестеро людей спільно вирішили напасти на Разі та його друга, а неповнолітні озброїлися ножами й іншими предметами перед поверненням до квартири. За версією обвинувачення, Хута зайшла до квартири разом із неповнолітніми, тоді як Царафі залишалася в автомобілі та стежила за подіями через відеодзвінок, який ініціювала Хута. Жодну з жінок не обвинувачують у завданні смертельних ножових поранень.

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