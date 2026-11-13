Захворюваність на туберкульоз у світі знизилася на 1,6% у 2025 році — Health Policy Watch

У світі в 2025 році знизилися показники захворюваності та смертності від туберкульозу, однак темпи прогресу відстають від цілей, визначених глобальною стратегією End TB. Рівень захворюваності становив 129 нових випадків на 100 тисяч населення проти 131 випадку роком раніше — це зниження на 1,6%, повідомляє Health Policy Watch з посиланням на звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Прогрес відстає від поставлених цілей

За десятиріччя, з 2015 до 2025 року, захворюваність на туберкульоз у світі зменшилася на 14%. Водночас стратегія End TB передбачала скорочення цього показника на 50% до 2025 року та на 80% до 2030 року.

Кількість смертей від туберкульозу у 2025 році оцінюють приблизно в 1,13 млн. Це на 4% менше, ніж 1,18 млн смертей у 2024 році, та на 35% менше порівняно з 1,74 млн у 2015 році. Таким чином у 2025 році було досягнуто першої проміжної цілі End TB щодо зменшення смертності, яку спочатку планували виконати до 2020 року.

Найбільший тягар хвороби

На 30 країн із високим тягарем туберкульозу припадає 88% усіх випадків у світі. Близько чверті випадків у 2025 році зареєстрували в Індії. До восьми держав, на які разом припадає приблизно дві третини світової кількості випадків, також увійшли Індонезія, Філіппіни, Китай, Пакистан, Нігерія, Демократична Республіка Конго та Бангладеш.

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Серед людей, які захворіли на туберкульоз, 54% становили чоловіки, 35% — жінки, 11% — діти. Експерти ВООЗ відзначили суттєвий прогрес у скороченні загальної кількості випадків в Африканському та Європейському регіонах, а також у Китаї та Індії.

ВООЗ попереджає про нестачу фінансування

ВООЗ висловила занепокоєння скороченням міжнародного донорського фінансування програм профілактики, діагностики та лікування туберкульозу. У 2025 році загальне фінансування цих напрямів становило 6,6 млрд доларів — лише 30% від річної цілі у 22 млрд доларів, встановленої на 2027 рік.

Деякі країни з високим тягарем захворювання збільшили внутрішнє фінансування, зокрема найбільше — Індія та Індонезія. Водночас у ВООЗ зазначили, що наслідки скорочення загального фінансування для діагностики, лікування та профілактики можуть проявитися із затримкою.

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