Законодавці США 17 листопада 2026 року досягли принципової домовленості щодо вимоги обладнати цивільні літаки системами ADS-B In, які надають екіпажам інформацію про повітряний рух навколо них. Ініціативу оголосили на заході в Капітолії, який організували родини жертв зіткнення пасажирського літака та військового гелікоптера над річкою Потомак у січні 2025 року, повідомляє AeroTime.

Кого стосуватимуться вимоги

Нині Федеральне авіаційне управління США вимагає використання ADS-B Out у значній частині контрольованого повітряного простору країни. Це обладнання передає дані про місцезнаходження літака, тоді як ADS-B In дає змогу отримувати інформацію про інші повітряні судна.

Нова вимога має поширюватися на авіалайнери, ділові літаки та літаки загальної авіації, що експлуатуються у повітряному просторі, де вже обов’язкове передавальне обладнання ADS-B Out. Водночас вона не передбачає встановлення ADS-B In на кожне повітряне судно: наприклад, вінтажний легкий літак або повітряна куля, яким дозволено літати без ADS-B Out, не муситимуть автоматично встановлювати це обладнання.

Строк і розслідування катастрофи

Схвалений Сенатом законопроєкт ROTOR Act встановлює крайній строк оснащення до 31 грудня 2031 року. Для літаків із максимальною сертифікованою злітною масою менш як 12 500 фунтів, що експлуатуються за правилами Part 91, які регулюють більшість приватних польотів у США, він передбачає дешевші альтернативи, зокрема портативні приймачі. Яке саме обладнання відповідатиме вимогам, визначатиме Федеральне авіаційне управління США.

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Домовленість ще має бути схвалена Конгресом, оскільки Палата представників і Сенат раніше ухвалили різні законопроєкти з безпеки польотів. Сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз висловив сподівання, що Конгрес ухвалить закон до кінця року.

29 січня 2025 року літак American Airlines рейсу 5342, який експлуатувала PSA Airlines на CRJ700, зіткнувся над річкою Потомак поблизу Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні з армійським гелікоптером Black Hawk. Загинули всі 64 людини на борту літака та троє членів екіпажу гелікоптера. Національна рада з безпеки на транспорті США встановила, що до аварії спричинилися недоліки проєктування повітряного простору, нагляду та управління ризиками з боку Федерального авіаційного управління і армії.

За результатами моделювання ради, система оповіщення на основі ADS-B могла попередити екіпаж авіалайнера про гелікоптер за 59 секунд до зіткнення, а потім повторно — за 35 секунд. Наявна на літаку система попередження зіткнень працювала належним чином, однак через закладені в неї обмеження за висотою не видала вказівок для маневру. Рада також видала 50 рекомендацій щодо маршрутів гелікоптерів, процедур диспетчерського контролю, нагляду за безпекою та обладнання для запобігання зіткненням.

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