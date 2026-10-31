Законодавці США закликали не підтримувати обприскування коки в Колумбії — Mongabay

Група законодавців США закликала державного секретаря Марко Рубіо не підтримувати плани Колумбії відновити повітряне обприскування посівів коки в Амазонії.

Застереження щодо здоров’я і довкілля

Законодавці попередили про можливі ризики такого обприскування для здоров’я людей і довкілля. Як повідомляє Mongabay, вони ставлять під сумнів можливу участь Вашингтона в реалізації колумбійського плану. Американські законодавці також закликають шукати альтернативи, які захищатимуть сільські громади та тропічний ліс Амазонії.

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Позиція Колумбії та критиків

Колумбійський уряд заявляє, що обприскування необхідне для протидії виробництву кокаїну та послаблення збройних угруповань. Водночас критики вважають, що стратегія, яку застосовували десятиліттями, не дала результату і може пришвидшити вирубування лісів.

Попри багаторічні антинаркотичні зусилля за підтримки США, Колумбія залишається найбільшим у світі виробником кокаїну.

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