ЗАКСА обіграла Ресовію 3:2, гості протестували проти рішення арбітрів — Interia Sport

У Кендзежині-Козьлі ЗАКСА перемогла Ассеко Ресовію Жешув з рахунком 3:2 у матчі четвертого туру чоловічої TAURON Liga. Після завершення зустрічі гравці, тренер і президент клубу з Жешува протестували проти рішення арбітрів у заключному розіграші. Найціннішим гравцем матчу визнали нападника ЗАКСИ Ремігіуша Капіцу.

Відсутність гравців Ресовії

Як повідомляє Interia Sport, Ресовія проводила матч без Артура Шалпука та Денні Дем’яненка. В ефірі Polsat Sport Адріан Бжозовський заявив, що обидва волейболісти пропустили гру через м’язові проблеми. Шалпука замінив німецький догравальник Тобіас Бранд.

Перший сет виграли гості — 25:20. Кароль Бутрин реалізував усі шість атак у партії, а Клемен Чебуль підтримав команду в нападі. Капіца набрав у цьому сеті дев’ять очок, однак господарям цього не вистачило для перемоги.

ЗАКСА відігралася

У другій партії ЗАКСА повела 5:1 завдяки подачам і втримала перевагу — 25:22. Серед господарів вирізнялися Рафал Шимура та Тома Пужоль. Третій сет також завершився з рахунком 25:22 на користь команди з Кендзежина-Козьле, хоча на початку Ресовія вела 4:0, а згодом зрівняла рахунок — 18:18.

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У четвертій партії Ресовія перемогла 25:20. Гості повели 6:2, а після шостого результативного блоку в матчі від Матеуша Поремби перевага Ресовії становила 13:8. Тренер ЗАКСИ Андреа Джані провів кілька замін, а один із резервістів, Каміль Косіба, зазнав незначного ушкодження після виходу на майданчик.

Суперечка в тай-брейку

У вирішальному сеті атака Шимури дала ЗАКСІ перевагу 5:2. Ресовія скоротила відставання після подач Чебуля, але не змогла наздогнати суперника. За рахунку 14:13 Фабіан Плак натрапив на блок Ресовії та застрахував себе, після чого ЗАКСА здобула вирішальне очко.

Представники Ресовії вважали, що арбітри неправильно оцінили дію Плака як блок, і тривалий час сперечалися із суддями. Рішення не змінили. Після перемоги ЗАКСА піднялася на шосте місце турнірної таблиці.

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