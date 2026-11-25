У Німеччині залізнична компанія Deutsche Bahn планує невдовзі почати продавати квитки перевізника Flixtrain через інтернет і застосунок. Про це повідомляє Der Spiegel. Раніше канали продажу Deutsche Bahn були закритими для пропозицій конкурентів.

Продаж через цифрові канали

Запланована співпраця стосується пасажирських залізничних перевезень. Flixtrain є конкурентом Deutsche Bahn, а його квитки мають з’явитися в цифрових каналах державного концерну — онлайн і в застосунку. У повідомленні йдеться саме про намір компанії пропонувати ці квитки, а не про вже запущений продаж.

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Тиск на концерн

Der Spiegel припускає, що зміна підходу може бути пов’язана зі зростанням тиску на Deutsche Bahn. Видання не наводить конкретної дати початку продажу або інших умов майбутньої співпраці. Також не уточнюється, як саме буде організовано продаж квитків у цифрових каналах.

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