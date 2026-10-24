Залізниця Пакистану ввела надзвичайні заходи до 31 грудня — The Express Tribune

У Пакистані державна залізниця Pakistan Railways запровадила в усій системі надзвичайні заходи для безпечної експлуатації поїздів. Вони діятимуть до 31 грудня, а відпустки працівникам на місцях скасували на три місяці.

Посилений контроль за рухом

Як повідомляє The Express Tribune, рішення ухвалили за вказівкою міністра залізниць Ханіфа Аббасі. Посадовців також зобов’язали щонеділі виїжджати на місця та контролювати рух поїздів. Під час службових поїздок до інших міст працівники залізниці мають користуватися потягами.

Головні інженери цивільного та механічного підрозділів щодня звітуватимуть міністерству про свої напрями роботи. Щоденні звіти також вимагатимуть від керівника служби безпеки. Аббасі заявив, що мета заходів — забезпечити пасажирам максимально безпечні поїздки.

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Понад 55 аварій від початку року

За даними залізничних джерел, від 1 січня пасажирські та вантажні потяги Pakistan Railways потрапили більш ніж у 55 аварій різного ступеня тяжкості. За повідомленням видання, ці інциденти, ймовірно, призвели до загибелі кількох людей, травмування десятків осіб і збитків для залізничної інфраструктури на мільйони рупій.

Серед останніх випадків — сходження з рейок десяти вагонів вантажного поїзда поблизу Ханпура 27 серпня. Того самого дня біля Кала-Гуджрана зійшли з рейок локомотив і два вагони Rawal Express. У вересні сталися аварії за участю вугільних поїздів біля Котрі та Хайрпура, а також сходження з рейок вагона поїзда Khyber Mail поблизу Санджані.

Найбільше аварій, за інформацією залізничних джерел, сталося в дивізіонах Суккур, Карачі та Мултан. У травні поїзд у Кветті зазнав диверсії, внаслідок якої пошкоджено три вагони.

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