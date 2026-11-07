Замбія планує скоротити дефіцит до не більш як 3% ВВП у 2027 році — TimesLIVE

Уряд Замбії планує у 2027 році скоротити бюджетний дефіцит до не більш як 3% валового внутрішнього продукту проти 5,9% цього року. Водночас влада прагне втримати темпи економічного зростання на рівні близько 5%, повідомляє TimesLIVE.

Причини зростання дефіциту

Міністр фінансів Сітумбеко Мусокотване заявив про ці цілі під час бюджетного виступу. За його словами, дефіцит цього року зріс через зниження податків на пальне, запроваджене для пом’якшення наслідків війни в Ірані для домогосподарств і бізнесу. На бюджет також вплинули витрати на закупівлю кукурудзи для продовольчих резервів країни.

Минулого місяця економічне зростання Замбії у 2026 році прогнозували на рівні 5,3%. Країна вийшла з тривалої боргової кризи після того, як у 2020 році стала першою африканською державою, що допустила суверенний дефолт у період пандемії COVID-19.

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Ставка на мідну галузь

У жовтні Замбія отримала схвалення на рівні персоналу Міжнародного валютного фонду для нової програми обсягом 1,5 млрд доларів. Мусокотване також повідомив, що видобуток міді цього року прогнозують на рівні 930 тисяч тонн проти приблизно 890 тисяч тонн у 2025 році.

Уряд пообіцяв стабільний і передбачуваний фіскальний режим для гірничодобувних компаній. Замбія ставить за мету до 2031 року збільшити виробництво міді більш ніж утричі — до 3 млн тонн.

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