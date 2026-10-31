Замок Сюрі відкриє головну залу 23 листопада — The Japan Times

У місті Наха в Японії головну залу замку Сюрі відкриють для відвідувачів 23 листопада. Відбудову споруди завершили у вересні, а нині тривають останні підготовчі роботи: оформлення інтер’єру, встановлення інформаційних табличок і впровадження заходів пожежної безпеки, повідомляє The Japan Times.

Відбудова після пожежі

Державна церемонія з нагоди завершення проєкту запланована на 22 листопада. Реконструкцію головної зали розпочали в листопаді 2022 року, а її загальну вартість оцінюють приблизно у 12 мільярдів єн.

Станом на кінець вересня влада префектури Окінава отримала близько 6,2 мільярда єн пожертв із Японії та з-за кордону. Ці кошти використали для оздоблення інтер’єру головної зали та збереження традиційних ремісничих технік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові заходи безпеки

Пожежа в замку сталася вночі 31 жовтня 2019 року. Вогонь знищив дев’ять будівель, зокрема головну залу, а загасити його вдалося приблизно через 11 годин.

Комітет, створений владою префектури, не зміг встановити причину займання, хоча припустив, що до нього могла призвести несправність електрообладнання. Одним із чинників поширення вогню комітет назвав значну кількість деревини у головній залі та сусідніх спорудах.

Під час реконструкції будівлю обладнали пристроями захисту від витоку струму, автоматичною системою повідомлення про пожежу та спринклерами. Чоловік віком близько 50 років, який мешкає неподалік замку та бачив пожежу зі свого будинку, розповів, що люди були шоковані, і сказав, що чекає на відкриття замку.

Читай нас у