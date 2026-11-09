Запаси житла у США в жовтні зросли на 7,4% — CNBC

У США кількість активних оголошень про продаж житла в жовтні сягнула 183 500, що на 7,4% більше, ніж роком раніше. Це найвище річне зростання за вісім місяців. Водночас продавці переважно не знижують запитувані ціни, а покупці відступають через вищі іпотечні ставки, повідомляє CNBC.

Нових оголошень поменшало

Кількість активних оголошень зростає щомісяця від лютого, хоча нових оголошень у жовтні стало на 7,5% менше порівняно з жовтнем 2025 року. За даними Realtor.com, загальний обсяг пропозиції житла в країні тепер лише на 6,6% нижчий за типовий допандемічний рівень. Це найменший розрив від початку пандемії.

Головна економістка Realtor.com Даніель Гейл зазначила, що ринок охолоджується з обох боків: покупці втрачають купівельну спроможність через вищі іпотечні ставки, а власники нерухомості рідше виставляють житло на продаж. Водночас, за її словами, масового зняття оголошень або зниження цін не зафіксували.

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Кількість контрактів зменшилася

У жовтні запитувані ціни знизили трохи більш як 20% продавців — приблизно стільки ж, як у вересні та в жовтні попереднього року. Іпотечні ставки за місяць дещо зменшилися, однак залишалися більш ніж на один відсотковий пункт вищими, ніж рік тому.

Кількість нових угод на етапі підписаних контрактів, до закриття угод, скоротилася на 16,8% у річному вимірі, за даними Zillow. Це найглибше річне падіння від серпня 2023 року та найслабший жовтневий показник від 2018 року.

Zillow оцінив щомісячний іпотечний платіж за типовий будинок у США у 2 004 долари за умови першого внеску 20% без урахування податків і страхування. Це на 12,8% більше, ніж рік тому, та на 4,8% більше, ніж у вересні — найбільше місячне зростання за чотири роки. Головний економіст Zillow Міша Фішер очікує ще більшого скорочення в листопаді, але прогнозує послаблення темпів сповільнення на початку нового року.

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