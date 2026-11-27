Прямі записи зсередини людського мозку допомогли розв’язати нейронаукову загадку про роль зони Верніке, що існувала понад століття. Ця ділянка мозку відома участю в обробці почутих слів, однак нові дані також показали її ключове значення для пов’язаного когнітивного завдання.

Дані зсередини мозку

Про результати повідомляє Nature. Видання зазначає, що висновок вдалося отримати завдяки безпосереднім записам активності всередині людського мозку. Дослідження стосується зони Верніке — ділянки, яку пов’язують з опрацюванням усного мовлення.

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Зв’язок із мозковими імплантами

На ілюстрації до матеріалу показано, що мозкові імпланти, навчені на даних із зони Верніке, здатні декодувати задумане мовлення людей із паралічем голосового тракту. У Nature посилаються на наукову роботу A. B. Silva та співавторів, опубліковану в журналі Science, том 394, під номером eaef8963 у 2026 році. Матеріал Nature опублікували 27 листопада 2026 року в рубриці Research Highlight.

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