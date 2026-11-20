Розробники Ethereum відклали велике оновлення мережі Glamsterdam щонайменше до середини січня 2027 року. Найімовірнішим терміном запуску в основній мережі називають кінець січня або початок лютого, оскільки розробникам застосунків потрібен час на виправлення смартконтрактів, які можуть не працювати за новими правилами.

Тестування та строки виправлень

Як повідомляє CoinDesk, представники Ethereum Foundation та незалежні дослідники безпеки зв’язалися з більш ніж 50 компаніями, чиє програмне забезпечення може зазнати впливу оновлення. Більшість із них заявила, що зможе оновити код до середини січня, якщо правила Glamsterdam залишаться без змін.

Розробники попередньо запланували тестування на публічній тестовій мережі Hoodi на тиждень від 14 грудня. Остаточне рішення щодо проведення цього тесту мають ухвалити на наступній зустрічі розробників 26 листопада. Згідно з обговоренням на зустрічі, розробники застосунків мають усунути найсерйозніші проблеми до середини грудня, а менш термінові — до 10 січня.

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Зростання плати за створення контрактів

Оновлення Glamsterdam має збільшити пропускну здатність Ethereum і дати змогу застосункам, зокрема платформам для торгівлі в блокчейні та кредитним сервісам, розширювати функціональність. Водночас воно суттєво підвищує базову плату за створення нового смартконтракту — з 32 000 до 183 600 одиниць газу. Окремо передбачені витрати на зберігання коду.

Смартконтракти, розраховані за старими параметрами, можуть вичерпати газ під час виконання транзакції та завершитися помилкою. Дослідники безпеки виявили близько 200 потенційних проблем. Розробник Ethereum Foundation Маріус ван дер Вейден раніше оцінював, що зміни можуть порушити роботу до 15 000 програм, і застеріг: один із запропонованих способів розв’язання проблеми може натомість зачепити інші застосунки.

За збереження чинних правил виступили команди Geth, Nethermind, Reth та ethrex. Erigon наполягає на зміні параметрів, а команда Besu погодилася з поточним підходом після пропозиції вужчого виправлення.

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