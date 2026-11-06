Засновницю Herou Alliance відзначили як Changemaker ООН — Mongabay

Засновницю малийського соціального підприємства Herou Alliance Рокіату Траоре відзначили як Changemaker у межах премії ООН Sustainable Development Goals Action Awards. Церемонія нагородження відбулася 29 жовтня в Римі, Італія. Підприємство використовує агролісівництво для відновлення деградованих земель у Малі та створення робочих місць для жінок і молоді, повідомляє Mongabay.

Агролісівництво та продукти з моринги

Herou Alliance вирощує саджанці, навчає фермерів і висаджує дерева. З 2021 року організація розвиває комерційні виробничі ланцюги, пов’язані з морингою олійною. В одному з попередніх інтерв’ю Траоре розповідала, що її іноді називають «королевою моринги».

Із листя, квітів і насіння моринги підприємство виготовляє трав’яний чай, порошки, мед, мило, спеції та харчові добавки для національного, регіонального й міжнародного ринків. Моринга походить із Південної Азії, але нині її широко вирощують також в Африці.

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Дерево вважають стійким до посухи, тому його висаджують у програмах лісовідновлення та заліснення для протидії деградації земель. Водночас, за даними видання, бракує досліджень щодо ефективності моринги в таких програмах у посушливому регіоні Сахелю.

Цілі до 2040 року

Herou Alliance ставить за мету відновити 10 мільйонів гектарів деградованих земель у Малі до 2040 року. За даними Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, у 2019 році деградація земель у країні охоплювала 11,5 мільйона гектарів і впливала на понад 6,5 мільйона людей.

За словами Траоре, організація вже висадила 150 тисяч дерев моринги та баобаба і навчила понад 2 тисячі дрібних фермерів у сільській місцевості. Вона заявила, що відновлення земель створює для громад нові економічні можливості.

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