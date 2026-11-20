У Франції застраховані збитки від заворушень і мародерства під час протестів через вартість життя 17–18 жовтня 2026 року можуть сягнути €207 млн. Така початкова оцінка французького об’єднання страхової галузі France Assureurs, сформована на основі даних станом на 12 листопада, охоплює 5280 заяв на відшкодування, повідомляє Euronews.

Основна частина збитків припадає на бізнес

Понад 95% прогнозованої суми, або €198 млн, стосується пошкодження майна підприємств. За цією категорією подали 4050 заяв на відшкодування. Збитки майну фізичних осіб оцінюють у €3,5 млн за 370 заявами, а пошкодження транспортних засобів — у €6 млн за 860 заявами.

Президентка France Assureurs Флоранс Люстман заявила, що вартість наслідків міського насильства 17 і 18 жовтня є особливо високою з огляду на нетривалість подій. Для порівняння, заворушення 2005 року коштували страховикам €209 млн за чотири тижні, а рух «жовтих жилетів» у 2018–2019 роках — €256 млн за кілька місяців.

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Допомога малому бізнесу

Французький уряд опублікував правила надання грантів підприємствам із менш як 50 працівниками, які постраждали від міського насильства у жовтні та листопаді. Допомога у розмірі від €1 тис. до €10 тис. призначена для малих підприємств, що зазнали найбільших збитків.

Подати заявку через платформу Démarche numérique потрібно не пізніше ніж через шість тижнів після підписання декрету. У кожному регіоні заявки розглядатиме комітет під головуванням префекта або його представника, враховуючи операційні втрати, характер і масштаб пошкоджень, а також можливість отримати іншу державну чи місцеву підтримку.

Місцева влада в найбільш постраждалих районах також виділила екстрені кошти. Крім того, Bpifrance пропонує постраждалим власникам крамниць безвідсоткові позики до €50 тис., зокрема для поповнення запасів перед Різдвом.

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