У США заступник директора Федерального бюро розслідувань Кріс Рая, за повідомленням The Independent, планує піти у відставку в грудні. Про його рішення виданню The Washington Post повідомили обізнані з ситуацією співрозмовники. Рая може залишити посаду менш ніж через рік після призначення.

Кадрові зміни у ФБР

Рая відповідав за щоденну роботу бюро, а його відставка створить ще одну вакантну керівну посаду у ФБР. За даними співрозмовників The Washington Post, він сприяв спокійнішій та професійнішій атмосфері в установі й мав досвід керування контртерористичними справами.

Рая призначили заступником директора після відставки ведучого подкастів Дена Бонджіно у грудні. Бонджіно пішов із бюро на тлі повідомлень про суперечки з колишньою генеральною прокуроркою Пем Бонді щодо дій адміністрації зі справою матеріалів Джеффрі Епштейна. Інший заступник директора, колишній генеральний прокурор штату Міссурі Ендрю Бейлі, залишив посаду у вересні; заміну йому ще не призначили.

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Кар'єра у ФБР

Рая, колишній офіцер Берегової охорони США, приєднався до ФБР у 2003 році. Протягом понад двох десятиліть він розслідував насильницькі злочини, наркоторгівлю та діяльність банд, а також керував контртерористичними розслідуваннями й справами національної безпеки.

Він допомагав координувати реагування на смертельний напад із використанням вантажівки в Новому Орлеані 1 січня 2025 року. У квітні Раю призначили керівником нью-йоркського офісу ФБР після роботи на керівній посаді в контртерористичному підрозділі штаб-квартири бюро.

Минулого тижня Рая представляв директора ФБР Кеша Пателя на щорічних слуханнях Комітету Палати представників з питань внутрішньої безпеки щодо глобальних загроз. Законодавці заявили, що Патель відмовився брати участь у слуханнях, а голова комітету-республіканець Ендрю Гарбаріно висловив розчарування його відсутністю.

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