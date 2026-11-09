Заступник глави апарату Білого дому Річард Волтерс залишає посаду — The Hill

У США заступник глави апарату Білого дому Річард Волтерс залишає посаду на тлі кадрових змін в адміністрації президента Дональда Трампа. Це сталося після оголошення про призначення Стівена Міллера новим главою апарату Білого дому.

Заява Міллера

Як повідомляє The Hill, Міллер назвав Волтерса цінним членом команди Білого дому, який допоміг адміністрації здобути низку найбільших перемог. За його словами, Волтерс і надалі допомагатиме команді ззовні.

Про відхід Волтерса першим повідомило Axios. Причин його рішення та подальших планів у матеріалі не уточнюють.

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Зміна керівництва апарату

Минулого тижня Трамп заявив, що Сьюзі Вайлз залишить посаду глави апарату Білого дому та перейде до політичної структури Трампа. Президент повідомив, що Міллер, який був заступником глави апарату, має очолити його апарат із понеділка, 9 листопада 2026 року.

За даними видання, призначення Міллера відбулося після невдалого дня виборів для Республіканської партії: демократи здобули Палату представників і Сенат та перемогли в регіонах, де раніше мали меншу підтримку.

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