У Німеччині заступник голови парламентської фракції AfD Стефан Койтер відкликав свою попередню заяву про нібито контакти партії з розвідувальними службами Росії, держави-агресора, та США. Він заявив, що ані він, ані інші члени фракції AfD не підтримують контактів з іноземними спецслужбами.

Уточнення попередньої заяви

Як повідомляє Der Spiegel, Койтер визнав, що його слова під час пресконференції фракції AfD у Бундестазі 2 листопада 2026 року були ненавмисно оманливими та фактично неправильними. Відповідну заяву поширила парламентська фракція партії.

На початку листопада Койтер, представляючи позиції AfD щодо відносин зі США та Росією, заявляв про контакти фракції з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа. За його тодішніми словами, контакти також були з Міністерством закордонних справ Росії, держави-агресора, та її президентською адміністрацією, а також із пов’язаними з ними розвідувальними службами.

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Реакція у фракції

Представник фракції повідомив агентству dpa, що Койтер додатково пояснив свою заяву у зв’язку з тим, що Бундестаг у п’ятницю має обговорити реформу спецслужб. За даними dpa, його слова стали предметом дискусії на засіданні фракції AfD у вівторок.

Речник партії з внутрішньої політики Готфрід Куріо, як повідомляється, різко розкритикував Койтера. Голова фракції Тіно Хрупалла, за даними агентства, попередив, що подібні висловлювання можуть спричинити звинувачення у державній зраді.

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