Заступник глави МВС Мрочек заявив про поліпшення стану поліцейських — RMF24

У Польщі стан поліцейських, поранених під час драматичних подій у Кракові, поліпшився. Про це заявив заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочек.

Стан правоохоронців поліпшується

Як повідомляє RMF24, посадовець послався на інформацію головного коменданта поліції Марека Бороня. За його словами, Боронь того дня зустрівся з поліцейськими.

Мрочек зазначив, що їхній стан кращий, зокрема після операції. Він додав, що сподівається: найгірше для правоохоронців уже позаду.

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Одного з поліцейських перевели до військового шпиталю

Старшого постерункового Артура Моранського перевели до військового шпиталю через потребу в процедурах та операціях. Заступник міністра сказав, що за здоров’я поліцейського триває боротьба.

За словами Мрочека, для правоохоронців важливе не лише одужання, а й можливість повернутися до служби. Він заявив, що якщо вони захочуть продовжити службу після лікування, влада також цього прагнутиме.

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