Заступник глави МЗС Польщі Зайончковський провів переговори в Тегерані — RMF24

Заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Войцех Зайончковський відвідав Тегеран в Ірані, де провів політичні консультації в Міністерстві закордонних справ Ірану. Про це з посиланням на польське дипломатичне відомство повідомляє RMF24.

Безпекова ситуація в Європі

Під час консультацій обговорили безпекову ситуацію в Європі в контексті агресивної політики Росії, держави-агресора. Також ішлося про ситуацію в районі Перської затоки на тлі американсько-іранського конфлікту.

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Сценарії деескалації

За інформацією польського МЗС, учасники консультацій розглянули можливі сценарії розвитку подій і перспективи деескалації. У відомстві зазначили, що зустрічі в іранській столиці дали змогу відкрито обмінятися думками щодо спільних викликів та визначити потенційні напрями співпраці.

Візит Зайончковського до Тегерана відбувся у середу, 21 жовтня. Польське дипломатичне відомство повідомило про консультації у дописі в соцмережі X.

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