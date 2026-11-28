У Греції заступник міністра внутрішніх справ Вангеліс Ліакос подав у відставку після повідомлень, що компанії його двох сестер отримали прямі державні контракти на понад 1,4 млн євро. Про це повідомляє Politico Europe.

Заява посадовця

Ліакос оголосив про своє рішення 28 листопада. У дописі в соцмережах він заявив, що зазнав аморальної та вульгарної атаки, а відставку подав у надії припинити передвиборчий канібалізм.

Посадовець заявив, що не був залучений до професійної діяльності своїх сестер і що сімейної відповідальності не існує. До відставки він також стверджував, що не пов'язаний із компаніями, а бізнеси сестер успішні, оскільки вони перебувають у найпродуктивнішому віці. Сестри Ліакоса публічно не коментували повідомлень.

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Реакція та передісторія

За даними видання, оборот компаній сестер Ліакоса від державних органів зріс увосьмеро після того, як його обрали до парламенту у 2019 році. Опозиційні партії вимагали його відставки, заявляючи, що він не має політичної та моральної легітимності залишатися на посаді. Критика лунала й від кількох представників керівної партії «Нова демократія», які закликали його полегшити ситуацію для уряду та піти у відставку.

Ліакос обійняв посаду 13 листопада після кадрових змін, спричинених відставкою Лазароса Цавдарідіса. Той залишив уряд після повідомлень, що його доньку зареєстрували в юнацькій гандбольній команді для отримання додаткових балів під час вступу до університету, хоча вона не грала. Цавдарідіс заперечував будь-які порушення.

Відставка Ліакоса стала черговим ударом для правоцентристської «Нової демократії» прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса напередодні виборів, які ще не призначили, але які, за очікуваннями, можуть відбутися наступної весни.

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