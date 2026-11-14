Заступник міністра оборони США Колбі назвав субмарини незамінними — The Japan Times

У США заступник міністра оборони з питань політики Елбридж Колбі заявив, що підводні човни ВМС країни є незамінною складовою стримування противників у Тихому океані. Про це він сказав під час виступу перед представниками галузі та ВМС на заході Naval Submarine League, повідомляє The Japan Times.

Роль підводних сил

За словами Колбі, у регіоні, для якого характерні великі відстані та морська географія, підводні човни здатні ускладнювати плани противника так, як це можуть робити небагато інших засобів. Він додав, що в умовах, коли морська поверхня стає дедалі більш спостережуваною та предметом протистояння, підводний простір набуває ще більшої стратегічної цінності.

Перша острівна лінія

Посадовець наголосив на важливості підводних сил для недопущення контролю противника над так званою першою острівною лінією. За його словами, вона охоплює Японію, Тайвань і частини Філіппін та Індонезії.

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Колбі також заявив, що американські ударні підводні човни відіграють непропорційно велику роль у послабленні впевненості геополітичних суперників у можливості швидко здобути вирішальну військову перемогу в операціях на великих водних просторах або через них. Колбі прямо не називав Китай, однак The Japan Times зазначає, що контекст його заяв вказував саме на нього.

Наступного тижня президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін мають провести третю цього року зустріч на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені.

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