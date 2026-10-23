Заступник спецпосланця ООН засудив загибель цивільного в Сирії — Anadolu Agency

Заступник спеціального посланця ООН у Сирії Клаудіо Кордоне засудив загибель сирійського цивільного Муата Салами аль-Баїра в селі Джамла на заході провінції Дараа. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Реакція представника ООН

Кордоне висловив співчуття родині загиблого та заявив, що Ізраїль має повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність Сирії, а також міжнародне право. Він назвав загиблого молодим сирійським цивільним з інвалідністю.

Обставини інциденту

Муат Салама аль-Баїр загинув у четвер під час ізраїльської військової операції в Джамлі. Родич загиблого повідомив агентству, що він мав порушення слуху й не зміг відреагувати на накази ізраїльських військових зупинитися.

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Ізраїльські військові заявили, що відкрили вогонь після того, як людина наблизилася до їхніх сил і не виконала попереджень. За їхніми словами, інцидент перевіряють.

Агентство зазначає, що ізраїльські військові операції на півдні Сирії тривають, зокрема у провінціях Дараа та Кунейтра. Після падіння уряду Башара аль-Асада в грудні 2024 року Ізраїль розширив військову присутність на півдні Сирії, зокрема зайнявши буферну зону під моніторингом ООН, створену відповідно до угоди про роз'єднання сил 1974 року. Дамаск неодноразово засуджував такі дії як порушення свого суверенітету та закликав до виведення ізраїльських сил.

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