Заступниця прем’єра Вікторії засудила карикатуру One Nation — ABC News Australia

В Австралії заступниця прем’єра штату Вікторія Габріель Вільямс розкритикувала нову карикатуру партії One Nation, у якій колишню очільницю уряду штату Джасінту Аллан зобразили відьмою. Вільямс назвала це використанням застарілих мізогінних стереотипів, повідомляє ABC News Australia.

Шестихвилинне відео, стилізоване під Геловін, також містить образи чинного прем’єра Вікторії Бена Керролла, колишнього прем’єра Дена Ендрюса та лідерки опозиції Джесс Вілсон. Його оприлюднили після того, як уряд штату опублікував понад 190 річних звітів напередодні виборів наступного місяця.

Реакція One Nation

Федеральна лідерка One Nation Полін Хенсон не перепросила за зміст ролика. Вона заявила журналістам у Перті, що карикатура має сатиричний характер, і сказала, що рада тому, що Вільямс її побачила.

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Серію мультфільмів One Nation останніми тижнями критикували представники різних політичних сил. Зокрема, претензії викликала сатира щодо сенаторки від Тасманії Джекі Лембі та її стану здоров’я, про який вона розповідала під час виступу в Сенаті в серпні. Хенсон спершу захищала цей ролик, а згодом вибачилася, заявивши, що його виконали не настільки тактовно, як слід було б.

Автор відео

Автором серії карикатур для One Nation є мельбурнський художник Марк Ніколсон, який також балотується від партії до верхньої палати парламенту Вікторії. В інтерв’ю ABC цього тижня він продовжив захищати сатиру про Лембі.

У липні в Австралії вже виникала суперечка через мобільний рекламний щит із зображенням Аллан у вигляді відьми. Його профінансував бордель у Мельбурні. Тоді прем’єр-міністр Ентоні Албанезе та представники різних політичних сил розкритикували цей щит, а Джесс Вілсон назвала його сексистським і недоречним.

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